07.04.2021, 21:15
"СМС Раха" доказал свое превосходство над "Космосом"(1)
Foto: facebook.com
Вторым финалистом чемпионата Эстонии по футзалу стал виймсиский "СМС Раха". В третьем матче полуфинальной серии действующий чемпион разгромил таллиннский "Космос" - 6:2 (1:1).
В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами . После перерыва на площадке доминировал "СМС Раха", забивший 5 мячей. В составе победителей по два мяча забили Эрвин Стюф и Артур Быстров.
"СМС Раха" выиграл полуфинальную серию у "Космоса" со счетом 2:1. В финале чемпион проэкзаменует тартуский клуб "Равенс", который неожиданно одолел в полуфинале "Нарву Юнайтед".