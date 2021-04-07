07.04.2021, 10:30
СЕГОДНЯ: Как закончится битва "Космоса" и "СМС Раха" в полуфинале?(1)
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7 апреля в поединке "СМС Раха" - "Космос" определится второй финалист чемпионата Эстонии по футзалу (начало в 19:30). Пока счет в противостоянии этой пары равный - 1:1.
"Космос" выиграл первый поединок в серии пенальти. Во втором матче действующий чемпион "СМС Раха" сравнял счет. Судьбу полуфинальной серии решит заключительный поединок полуфинальной серии.
В финале победитель матча "СМС Раха" - "Космос" сыграет с тартуским "Равенсом", который неожиданно одолел в полуфинале "Нарву Юнайтед".