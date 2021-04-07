За сутки в Эстонии выявлено 984 случая заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 520 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 406 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 114, в Тартумаа — 70, в Ляэне-Вирумаа — 50, в Пярнумаа — 37, в Рапламаа — 27 и на Сааремаа — 20 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Вырумаа прибавилось по 19, в Ярвамаа — 17, в Ляэнемаа — 14, в Йыгевамаа — 12, в Валгамаа и Вильяндимаа — по десять, на Хийумаа — три новых случая заражения. У 42 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 952,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,3%.

За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 650 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 231 710 человек, две дозы получили 70 916 человек.

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