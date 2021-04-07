За сутки в Эстонии выявлено 984 случая заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 520 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 406 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 114, в Тартумаа — 70, в Ляэне-Вирумаа — 50, в Пярнумаа — 37, в Рапламаа — 27 и на Сааремаа — 20 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Вырумаа прибавилось по 19, в Ярвамаа — 17, в Ляэнемаа — 14, в Йыгевамаа — 12, в Валгамаа и Вильяндимаа — по десять, на Хийумаа — три новых случая заражения. У 42 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 952,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,3%.

По состоянию на утро 7 апреля в больницах находится 650 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 72 пациента, из которых на управляемом дыхании 52 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 56. Домой выписали 49 человек, 26 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 13 зараженных коронавирусом — 61-летний мужчина, 67-летний мужчина, двое 68-летних мужчин, 74-летний мужчина, 75-летняя женщина, 77-летняя женщина, 80-летняя женщина, 83-летний мужчина, 86-летняя женщина, 87-летняя женщина, 90-летний мужчина и 96-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 976 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 979 историй болезни COVID-19 с 5 758 пациентами.

По состоянию на 7 апреля выздоровел 90 551 человек. Из них история болезни 62 231 человека (68,7%) завершена, у 28 320 человек (31,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.