07.04.2021, 09:50
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион" победить нарвский "Транс"?
Foto: Ilmar Saabas
Программу чемпионата Эстонии по фут болу 7 апреля продолжат два поединка в Курессааре и Нарве.
Наибольший интерес представляет противостояние нарвского "Транса" с таллиннским "Легионом" (начало в 19:30). В предыдущем туре обе команды добились определенных достижений. Нарвитяне одержали первую победу в чемпионате, выиграв в гостях у "Калью" (1:0). "Легион" набрал первое очко, сумев уйти от поражения в поединке с "Пайде" (1:1).
Программу игрового дня откроет поединок на острове Сааремаа, где "Курессаре" будет принимать "Калью" (17:30).
Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляет полузащитник "Левадии" Закария Бегларишвили - 4 мяча. В минувшие выходные уроженец Грузии реализовал три пенальти в ворота вильяндиского "Тулевика".
Чемпионат Эстонии (5-й тур)
17:30 Курессааре - Калью
19:30 Транс (Нарва) - Легион (Таллинн)