СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион" победить нарвский "Транс"?

Наибольший интерес представляет противостояние нарвского "Транса" с таллиннским "Легионом" (начало в 19:30). В предыдущем туре обе команды добились определенных достижений. Нарвитяне одержали первую победу в чемпионате, выиграв в гостях у "Калью" (1:0). "Легион" набрал первое очко, сумев уйти от поражения в поединке с "Пайде" (1:1).