Никто не хотел уступать: "Легион" и "Транс" не выявили победителя

Не одержавший еще ни одной победы в чемпионате страны "Легион" приехал в Нарву за тремя очками, но поразить ворота соперника не смог. Обе команды имели шансы для взятия ворот, но прекрасно сыграли вратари противоборствующих команд Рихард Аланд ("Транс") и Юрий Батурин ("Легион").

В другом матче дня ныммеский "Калью" победил в гостях "Курессааре" - 2:0 (1:0). Оба мяча в этой встрече забил Владимир Авилов. Ныммесцы завершали матч в меньшинстве: на 80-й минуте с поля был удален украинский легионер Владислав Веремеев.

Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляет полузащитник "Левадии" Закария Бегларишвили - 4 мяча. В минувшие выходные уроженец Грузии установил редкое достижение - он реализовал три пенальти в ворота вильяндиского "Тулевика". Укрепившая свои ряды в межсезонье "Левадия" выиграла матч со счетом 4:0 и единолично возглавила турнирную таблицу "Премиум лиги".