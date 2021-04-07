"Калью" победил на Сааремаа. Как сыграет "Легион" с нарвским "Трансом"?

Наибольший интерес представляет противостояние нарвского "Транса" с таллиннским "Легионом" (начало в 19:30). В предыдущем туре обе команды добились определенных достижений. Нарвитяне одержали первую победу в чемпионате, выиграв в гостях у "Калью" (1:0). "Легион" набрал первое очко, сумев уйти от поражения в поединке с "Пайде" (1:1).

В предыдущем сезоне соперники 4 раза встречались между собой. Дважды победу праздновал "Легион", один матч выиграли нарвитяне, а первый поединок команд завершился вничью.

В другом матче дня ныммеский "Калью" победил в гостях "Курессааре" - 2:0 (1:0). Оба мяча в этой встрече забил Владимир Авилов. Ныммесцы завершали матч в меньшинстве: на 80-й минуте с поля был удален украинский легионер Владислав Веремеев.

Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляет полузащитник "Левадии" Закария Бегларишвили - 4 мяча. В минувшие выходные уроженец Грузии установил редкое достижение - он реализовал три пенальти в ворота вильяндиского "Тулевика". Укрепившая свои ряды в межсезонье "Левадия" выиграла матч со счетом 4:0 и единолично возглавила турнирную таблицу "Премиум лиги".

Чемпионат Эстонии (5-й тур)

17:30 Курессааре - Калью 0:2

19:30 Транс (Нарва) - Легион (Таллинн)