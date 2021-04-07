Каллас — о не явившемся на вакцинацию Ратасе: спикер Рийгикогу мог бы подать пример

Об этом Каллас заявила в интервью "Актуальной камере", комментируя решение спикера Рийгикогу, председателя коалиционной Центристской партии Юри Ратаса не явиться во вторник на вакцинацию в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

По словам Каллас, большинству членов правительства и Рийгикогу были сделаны прививки вакциной AstraZeneca, чтобы снизить существующие в обществе опасения в отношении этого препарата.

"12 марта мы приняли решение вакцинировать членов правительства и Рийгикогу именно этой вакциной, чтобы снизить эти страхи. Конечно, можно было ожидать, что председатель Рийгикогу также подаст пример", — высказалась Кая Каллас.

Сам Юри Ратас во вторник сообщил, что он решил отложить запланированную вакцинацию по рекомендации семейного врача. Раскрывать детали рекомендации политик не стал.

Сама Кая Каллас пока также не получила первую дозу вакцины, поскольку недавно переболела коронавирусом.