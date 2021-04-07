Цахкна: решение Ратаса отказаться от вакцинации предоставило Кылвартам и Янам Тоом больше возможностей для пропаганды Sputnik V

”Здесь я соглашусь с Каей Каллас в том, что наш мэр города господин Кылварт мог бы активнее использовать свой авторитет, убеждать, общаться. Это неизбежно, но прислушиваются к лидерам, которые говорят на том языке, который эти люди понимают и который воспринимают”, — сказал политики.

По мнению Цахкна, решение Юри Ратаса отказаться от вакцинации сыграло на руку тем, кто занимается кремлевской пропагандой: ”Парадоксальным образом решение Юри Ратаса отказаться от вакцинации предоставило Кылварту и Яне Тоом больше возможностей для агитации за вакцину ”Спутник”, которую Путин в действительности использует, скорее, в качестве инструмента пропаганды”.

”Плоды коммуникации со стороны этого важного человека мы будет наблюдать еще несколько недель. И они будут негативными”, — заявил Цахкна.

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