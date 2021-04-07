Как Евросоюз и НАТО реагируют на войска РФ у границы с Украиной

Одним из последствий усиливающейся напряженности между Россией и Украиной стало то, что президент США Джо Байден , наконец, решил провести первый разговор с Владимиром Зеленским . В Белом доме заявили, что Байден во время телефонного разговора 2 апреля подтвердил "непоколебимую поддержку" территориальной целостности Украины "перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму".

Послы 30 стран-членов НАТО 1 апреля обсудили обстановку в регионе Черного моря , сообщил чиновник альянса корреспонденту DW. По его словам, они "обеспокоены недавней широкомасштабной военной активностью России в Украине и вокруг нее". Также они обеспокоены нарушением Россией прекращения огня, которое начало действовать в июле 2020 года. "Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности в рамках соглашения от 27 июля 2020 года", — отметил чиновник НАТО и добавил, что альянс внимательно следит за ситуацией.

Утром 6 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить "серьезную обеспокоенность" по поводу "военной активности России в Украине и вокруг нее", а также из-за нарушений режима прекращения огня. Столтенберг заверил президента Зеленского в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

После многих месяцев относительного затишья, тема российско-украинского конфликта вокруг Донбасса и Крыма опять оказалась в центре внимания стран Запада. В конце марта 2021 года в Донецкой области погибли четыре украинских солдата, а 6 апреля стало известно о еще двух погибших. Кроме того, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил о наращивании Россией военного присутствия у границ Украины. В тот же день издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники в Вашингтоне , что российские войска после учений не оставили территорию рядом с границей Украины.

О "крайней обеспокоенности" по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины и "перемещения российских войск в России и в аннексированном Крыму", заявила DW официальный представитель ЕС по внешней политике Набила Массрали. 4 апреля верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Совет ЕС обсудит ситуацию 19 апреля.

Официальный Брюссель выразил поддержку усилиям "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы по достижению мира. "ЕС приветствует важные шаги, совершенные Украиной под руководством президента Зеленского. ЕС призывает власти России воздержаться от любых шагов, которые бы вели к дальнейшей напряженности и усилить свои действия по имплементации минских соглашений", — добавила Массрали.

Не молчали и в Европарламенте. Несмотря на пасхальные праздники, почти 20 евродепутатов сделали 2 апреля заявление, где выразили "большую обеспокоенность" из-за "наращивания Россией войск и провокации на востоке Украины и рядом с Украиной". Инициатор заявления, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, написал в Twitter, что он и его коллеги ожидают от ЕС действий.

Депутат бундестага о ситуации: Игра мускулами на фоне выборов в Госдуму

Судя по заявлениям в Брюсселе и Берлине, широкомасштабного наступления России здесь не ожидают. Депутат германского бундестага Рената Альт призвала в разговоре с DW не переоценивать ситуацию. "В России в этом году состоятся выборы в Госдуму. Так что это всего лишь игра мускулами со стороны Владимира Путина. Он прекрасно знает, что экономическая ситуация в России ужасная. Поэтому он хочет продемонстрировать свою власть и силу, чтобы отвлечь от внутренних проблем в стране", — отметила докладчик фракции Свободной демократической партии по Восточной Европе Альт.