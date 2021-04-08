Призер Олимпийских игр Александра Герасименя: не удивлюсь, если через месяц Россия пошлет Лукашенко подальше

Там был уровень одного человека, который придумывал себе многое, и шапочку из фольги, и войска НАТО на границе с Беларусью. Но тут уже говорится об уровне специалистов, которые работают уже много лет в этой сфере. Можно было как-то деликатно на это ответить. Поэтому не знаю. В любом случае, то, что сейчас просто все катится ко дну, и вся экономика Беларуси, все отрасли — это безусловно. Мы видим много различных статей о том, как разоряются наши предприятия, как не выплачиваются зарплаты, и пройдет еще немного времени, и мы увидим, как все те, кто голосовал условно ”за”, они поменяют свое мнение, потому сто они сами останутся без работы и зарплаты. Это все предсказуемо было. И прогнозировалось. Но почему-то никто не хотел в это верить. Все думали, что если их кормят из этой кормушки, что если у них есть зарплата — тот же ОМОН, который получал баснословные деньги — и сейчас уже нет денег, чтобы выплачивать им какие-то дополнительные бонусы, и они это начинают понимать и осознавать.