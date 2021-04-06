Кая Каллас рассказала, на основе каких критериев начнутся послабления коронавирусных ограничений

- AstraZeneca — качественная вакцина, эффективность которой доказана. Проблемой с самого начала было, что не было в достаточной мере науных исследований, что касается именно пожилых людей. Поэтому была рекомендация не использовать ее в отношении пожилых. Как только исследования были проведены, то была передана рекомендация, что можно всем использовать. С каждым днем у нас все больше знаний. Так что сейчас еть рекомендация для людей старше 65 лет, — сказала Каллас.

- Из Европы все время поступала противоречивая информация по этой вакцине. Исследования показывают, что особенно тяжело болезнь переносят пожилые, и чтобы ослабить нагрузку и снизить смертность фокус вакцинации по-прежнему будет направлен на пожилых и людей из групп риска, поэтому те дозы, которые остаются, будут направлены на них, — добавила она.

- У молодежи большой интерес к вакцине AstraZeneca, и, как я уже сказала, исследования показывают, что это качественная вакцина, которая дает защиту от того, чтобы тяжело заболеть и попасть в больницу, — подытожила премьер-министр.

На основе каких критериев начнутся послабления?

- На этой неделе мы опубликуем ”белую книгу” (Valge raamat, официальный документ правительства — RusDelfi), как можем держать общество открытым без того, чтобы внедрять ограничения и пожелания, что предприятия и частные лица могут и не могут делать. В первой части будут рекомендации, что делать в случае красного, оранжевого или желтого сценария. Например, если мы преприятие общественного питания, то нам нужно действовать так-то и так-то, если оранжевый и я частное лицо, то необходимо действовать так и так. То есть каждый знает, что делать без того, чтобы правительство постоянно говорило, что нужно делать. Во второй части — цифры, на основе которых будет принимать решение: объявит правительство желтый, оранжевый или красный уровень опасности.

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