Курс рубля рухнул

Курс евро 6 апреля поднялся выше ₽91 впервые с 24 марта, пишет РБК.

Рубль снизился к доллару и европейской валюте на фоне усиления геополитической напряженности, а также из-за неблагоприятной ситуации на товарных рынках, где цены на нефть накануне резко скорректировались . Возможное снятие санкций с Ирана и увеличение поставок его нефти на рынок, решение ОПЕК+ нарастить добычу сырья, а также распространение нового штамма коронавируса способствовали падению котировок на 5%.

Санкционная неопределенность и негатив с нефтяного рынка не позволяют рублю укрепиться, считает начальник аналитического управления банка ”Санкт-Петербург” Андрей Кадулин.

Негатива добавило новое обострение конфликта на Донбассе. ”Сейчас на российскую валюту оказывает негативное влияние не только ожидание объявления новых санкций, но и возможные последствия развития ситуации на Донбассе”, — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК ”Альфа-Капитал” Владимир Брагин. По опыту аналогичных конфликтов можно лишь отметить низкую предсказуемость развития событий, отмечает эксперт. ”Нарушение минских соглашений может грозить новыми санкциями в адрес России. Если персональные ограничения и отчасти даже санкции на государственный долг уже заложены в текущий курс рубля, то все возможные последствия обострения конфликта на Донбассе — едва ли”, — предупредил Брагин.

”Главной возможностью для курса рубля вернуться на прежние уровни остается снижение санкционной премии при появлении подробностей нежестких санкций, однако пока геополитическая обстановка сохраняет напряженность в связи с эскалацией конфликта в Восточной Украине. При уменьшении санкционной премии курс сможет вернуться к ₽75”, — говорит эксперт банка ”Санкт-Петербург”.