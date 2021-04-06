В Пирита на Пянамяэ теэ начался ремонт дороги

”Сегодня мы начали сервисно-ремонтные работы на Пярнамяэ теэ. Работы ведутся на участке от Клоостриметса теэ до Астла теэ. В плане снятие изношенного дорожного покрытия, часть дороги будет заасфальтирована заново”, — рассказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. Он добавил, что работы выполняются в обоих направлениях движения, и работы по асфальтированию планируется завершить к концу следующей недели. Во время выполнения работ для движения открыта одна полоса, а движение будут направлять регулировщики. ”Просим всех участников движения быть внимательными и соблюдать требования временной организации движения”, — сказал старейшина.