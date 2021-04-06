Зеленский сообщил о гибели восьми украинских военных в Донбассе с 26 марта

”За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 военных. Из них 24 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли восемь наших военных”, — цитирует Зеленского "Дождь".

Президент Украины также заявил о постоянных нарушения режима прекращения огня и о повышении военной угрозы со стороны России. Зеленский сказал, что для предотвращения эскалации нужно усилить давление на Россию. Кроме того, Зеленский предложил увеличить число канадских военных инструкторов на территории Украины.

Ранее НАТО обвинил Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе.

В конце марта СМИ рассказали об увеличении российских войск на границе с Украиной. The New York Times сообщала, что Россия перебросила к границу с Украиной около четырех тысяч военных, ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост числа нарушений перемирия.

В Кремле заявили, что перемещение российских военных по территории России ”не должно никого беспокоить”.

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