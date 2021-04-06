06.04.2021, 19:20
Назаров, Кийбус, Кабритс, Романюк будут получать спортивные стипендии
EEVL/Indrek Kask
Министерство культуры утвердило список получателей государственной спортивной стипендии на первое полугодие 2021 года.
Размер стипендии на полугодие 840 евро. Всего в списке 68 спортсменов. Для выплат стипендий выделено 57 120 евро.
Среди получателей стипендий известные эстонските спортсмены - фигуристы Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко, сборная Эстонии по художественной гимнастике в групповых упражнениях, хоккеист Вадим Васенкин, легкоатлет Карл-Эрик Назаров, пловцы Мария Романюк и Даниэль Зайцев...Ознакомиться с полным списком стипендиатов можно ЗДЕСЬ.