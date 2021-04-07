Британский министр утверждает, что при выдаче сертификатов вакцинации дискриминации не будет

Министр Надхим Захави сказал, что подобное требование действительно поднимает ”ряд этических проблем”, но ”было бы упущением с нашей стороны как правительства” не рассмотреть все варианты восстановления экономики и ”возвращения к нормальной жизни”.

Он сказал в эфире BBC, что окончательное решение ещё не принято, но ”в конечном итоге всё, что мы решим, должно быть осуществимым, должно быть недискриминационным. Не может быть системы из двух или трёх стандартов”.

Комментарии Захави, повторяющие прозвучавшие днём ранее слова премьер-министра Бориса Джонсона, являются ярким признаком того, что правительство, когда-то исключавшее возможность использования ”паспортов вакцинации”, постепенно приближается к их введению.

Сам Захави ранее отвергал идею введения вакцинных паспортов. ”Во-первых, мы не знаем, как вакцины связаны с распространением инфекции. Во-вторых, это дискриминация”, — говорил он в феврале в эфире Sky News.

Но в ближайшие недели эта схема будет апробирована на крупномасштабных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах.

Отвечая на вопрос на BBC, как будет возможно избежать дискриминации, Захави сказал: ”Ситуации, когда правительство позволит ей случиться, быть не может. Но правильно то, что мы рассматриваем все варианты.

Любой человек может сделать тест — в этом нет никакой дискриминации, но не каждый может получить вакцину, […] поэтому мы должны изучить все технологии, убедиться, что они работают, и вместе достичь светлого будущего”.

Этот вопрос вызвал как слова поддержки, так и негативную реакцию со стороны всего политического спектра: несколько представителей Консервативной партии, в которой состоит и сам Борис Джонсон, выступили против идеи паспортов вакцинации.

В понедельник правительство опубликовало дополнительную информацию к своему пересмотру ослабления ограничений, в которой говорится: ”Сертификация COVID-статуса даже без вмешательства правительства, вероятно, станет неотъемлемой частью нашей жизни до тех пор, пока угроза от пандемии не исчезнет”.