Экспертная комиссия рекомендует не вакцинировать AstraZeneca людей младше 60 лет, а тем кто уже получил первую дозу — сделать вторую

”Рекомендуется делать вторую дозу в оговоренное время. Две дозы необходимы для завершения курса лечения и достижения полной защиты, и вероятность возникновения редкого тромбоза при отсутствии тромбов очень мала", — сказала Maaleht заместитель генерального директора Лекарственного департамента Катрин Кийск.

По ее словам, вакцинация препаратом AstraZeneca не увеличивает общий риск тромбоза, например, инсульт головного мозга или венозный тромбоз нижних конечностей.

Другими словами, если такой риск тромбоза существует по какой-либо другой причине, AstraZeneca не повлияет на него.

Как пишет RusERR, комиссия рекомендует не начинать вакцинацию вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет до тех пор, пока не будет больше информации о дефиците тромбоцитов и механизме возникновения тромбоза, что позволит оценить и снизить риски.

Комиссия настоятельно рекомендует завершить уже начатые вакцинации. Если у человека после первой дозы не проявились симптомы дефицита тромбоцитов и тромбоза, комиссия считает, что существует очень небольшая вероятность того, что они могут возникнуть после второй дозы. Прекращать начатый курс не рекомендуется, так как двухдозовая вакцина обеспечивает максимальную защиту после 2-й дозы вакцины.

Кроме того, курс вакцинации, начатый с одной вакцины, нельзя завершить с другой, так как в настоящее время нет данных о комбинации вакцин от разных производителей.

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