Борец Хейки Наби будет сражаться за свое честное имя в Германии

В допинг-пробе Наби, взятой во время внесоревновательного контроля 6 января, были обнаружены следы летрозола. Эстонская антидопинговая служба назначила в феврале 35-летнему борцу предварительный запрет на соревнования и тренировки.

Наби надеется на лучший исход дела

Перед отъездом в Германию знаменитый спортсмен и представляющий его интересы присяжный адвокат Пауль Керес провели видеоконференцию.

"Последние полтора месяца были самым тяжелым периодом в моей жизни, - признал Наби. - Я был шокирован сообщением о результате моего первого допинг-теста и о неожиданном назначении мне предварительного запрета на выступления и тренировки. Эти недели должны были пройти под знаком подготовки к моей последней Олимпиаде. Вместо этого я должен был беспомощно ждать и сражаться на других фронтах".

"В то же время я могу подтвердить - шок сменился верой и надеждой на то, что я смогу доказать всем свою репутацию чистого спортсмена. Хочу и должен отстаивать свои права до конца.Это единственно возможный способ, как и личное присутствие при вскрытии В-пробы. Я ознакомился с документами лаборатории по вскрытию А-пробы. То, что я увидел, подтвердило мои собственные знания: я ничего запрещенного преднамеренно не принимал - запрещенное вещество попало в мой организм случайно.

Адвокат: запрещенное вещество попало в организм случайно

Защитник Наби адвокат Пауль Керес пояснил, что показатель концентрации запрещенного вещества 0,6 нг/мл в А-пробе указывает на случайный характер его попадания в организм.

"Несколько экспертов с многолетним опытом независимо друг от друга подтвердили, что это очень низкая концентрация, - сказал Керес. - Это примерно в 500-2000 раз меньше, чем у тех, кто использует летрозол для улучшения спортивных результатов. По мнению экспертов, можно уверенно предположить, что вещество попало в организм Хейки случайно (через пищу или пот в тренажерном зале) и у него отсутствовала возможность контроля ситуации".