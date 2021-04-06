Юлия Навальная: Моего мужа отказываются госпитализировать без паспорта и подкладывают голодающему конфеты в карманы

«Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту? Возможно, вместо поисков паспорта вам стоило заняться здоровьем, как это называется у вас, контингента?» — задается вопросом жена оппозиционера.

Ранее Навальный сообщал, что в его отряде трое человек госпитализированы с туберкулезом, а у него самого высокая температура и сильный кашель.

Юлия Навальная также написала, что ее мужу, объявившему голодовку, подкладывают в карманы конфеты.

«А вот ещё классная история. Я слышала, вы принесли на выходных электроплиту в отряд и курицу жарили. Вроде бы курица запрещена на зоне. Что же произошло? Возможно, вы отмечали католическую Пасху или день добрейшего начальника? Но нет, думаю, такие щедроты у вас специально для одного заключённого. Вы за кого его принимаете, за себя? Вы что думаете, он побежит на запах курицы?» — пишет Навальная.

Также она жалуется на то, что оппозиционеру передают в колонию фотоальбомы, но они до него не добираются. «У вас что, фотоальбомов дома не хватает? Так вы скажите, мы вам отдельно купим. Зачем чужие забирать? Или вам так нравятся фото Даши и Захара?» — спрашивает жена политика.

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