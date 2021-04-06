ВИДЕО | Владелец вопреки запретам сдал домики для отдыха в аренду и теперь обвиняет полицию

Автор поста отмечает, что в маленьком домике находилось 2 взрослых и ребенок, в большом — 4 взрослых и ребенок. По его словам, все уже ложились спать, как в 23:00 полиция ”нагрянула” в домики с проверкой. Автор утверждает, что посетители были шокированы произошедшим.

”В отличие от описания ситуации владельцем, по утверждению которого, прибытие полиции вызвало панику, мы встретили в доме отдыха дружелюбных и спокойных людей, которые понимают, что полиция делает свою работу и заботится об их здоровье”, — прокомментировали представители Лынуской префектуры. Они отметили, что вирус не спрашивает время и место, где заражать людей.

”Полиция делала свою работу и ничего плохого, как описывают некоторые, не произошло”, — отметили стражи порядка и приложили для подтверждения своих слов видео.

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