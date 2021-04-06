Таллинн выдаст пенсионерам медицинские маски

Вице-мэр Бетина Бешкина напоминает, что эффективными мерами в предотвращении распространения коронавирусной инфекции является использование маски, сохранение дистанции и мытье рук.

”Мы все с нетерпением ожидаем возвращения к нормальной жизни, и необходим вклад каждого, — сказала Бетина Бешкина. — Чрезвычайно важно, чтобы при перемещении в публичном пространстве соблюдались требования по защите здоровья, в том числе и ношение маски”.

По словам вице-мэра, раздачей масок город со своей стороны хочет поддержать экономически наименее защищенные группы населения.

”Если раньше город раздавал маски одиноким пенсионерам, то сейчас мы будем распределять маски среди всех получающих пенсию по старости или нетрудоспособности горожан, — сказала Бетина Бешкина. — Для каждого пенсионера предназначена упаковка с 50 медицинскими масками. Надеемся, люди будут активно использовать эту возможность”.

Для получения масок нужно обратиться в районную управу по месту жительства. С собой просят взять пенсионное удостоверение.

В марте районные управы распределили медицинские маски среди семей с тремя и более детьми, малообеспеченных родителей-одиночек и жильцов тех многоквартирных домов, в которых был высокий показатель заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в марте и апреле город выдаст горожанам до 2 млн масок.

В конце прошлого года город распределил многоразовые тканевые маски среди учеников гимназий и прогимназий, а также медицинские маски среди малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров.