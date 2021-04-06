За кулисами: что предшествовало решению Ратаса отказаться от вакцинации AstraZeneca

Еще в воскресенье вечером его намерение вакцинироваться казалось непоколебимым. ”Я также намерен воспользоваться предоставленной мне как депутату возможностью привиться от COVID-19. Это произойдет в предстоящий вторник в Ида-Таллиннской центральной больнице”, — написал он в соцсетях.

Тем не менее, сегодня утром Ратас сообщил, что отказывается от вакцинации. ”Я решил, что сделаю это, когда подойдет очередь моей возрастной категории”, — сказал Ратас, добавив, что принял решение после консультации с семейным врачом.

Что же произошло? По данным Delfi, ранее больница сообщила нескольким десяткам членов Рийгикогу, которые еще не получил вакцину, что в выбранный ими день, то есть сегодня, их вакцинируют Pfizer. Это обещание оставалось в силе до вчерашнего вечера, когда в дело вмешалась госканцелярия и направила руководству ITK письмо, отметив, что решением правительства от 12 марта политики и чиновники высшего звена должны вакцинироваться AstraZeneca с целью поднятия престижа данной вакцины в глазах общественности. Исключения возможны только в случае, если это рекомендовано семейным врачом конкретного политика.

Сам Ратас сказал, что переносит вакцинацию по двум причинам: во-первых, он проконсультировался с семейным врачом, во-вторых, определенную роль сыграли ”сигналы” в отношении вакцинации. Почему еще за два дня до этого он не собирался ждать очереди своей возрастной группы, из ответа Ратаса неясно. От прямого ответа на вопрос, сыграла ли роль замена изначально обещанной вакцины на AstraZeneca, Ратас ушел. ”В какой-то момент депутатам предлагали AstraZeneca, в какой-то — Pfizer”, — сказал он.

Директор по маркетингу ITK Инге Судер не подтвердила, но и не опровергла, что сегодня больница планировала вакцинировать политиков Pfizer и могла дать им соответствующее обещание.