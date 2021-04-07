07.04.2021, 09:30
ГРАФИК | Только пять стран ЕС смогли вакцинировать 80% населения старше 80 лет. Эстония сильно отстает
Foto: Taavi Sepp
Politico пишет, что в Евросоюзе за три месяца от начала вакцинации лишь пять страны смогли выполнить план по вакцинации 80% населения старше 80 лет. Эстония же выполнила план лишь наполовину.
План смогли выполнить и даже перевыполнить пять стран ЕС: Мальта (95%), Ирландия (94%), Швеция (88%), Финляндия (85%) и Португалия (80%).
Эстония же смогла вакцинировать лишь 42% населения старше 80 лет и занимает шестое место с конца.
В среднем в ЕС вакцинировано менее 60% представителей этой возрастной группы. Причинами медленного темпа вакцинации были проблемы с поставками и проверки побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Однако Эстония находится в пятерке стран по вакцинации всего населения страны. По Европе мы занимаем пятое место после Великобритании, Мальты, Венгрии и Финляндии.