ГРАФИК | Только пять стран ЕС смогли вакцинировать 80% населения старше 80 лет. Эстония сильно отстает

План смогли выполнить и даже перевыполнить пять стран ЕС: Мальта (95%), Ирландия (94%), Швеция (88%), Финляндия (85%) и Португалия (80%).

Эстония же смогла вакцинировать лишь 42% населения старше 80 лет и занимает шестое место с конца.

В среднем в ЕС вакцинировано менее 60% представителей этой возрастной группы. Причинами медленного темпа вакцинации были проблемы с поставками и проверки побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Однако Эстония находится в пятерке стран по вакцинации всего населения страны. По Европе мы занимаем пятое место после Великобритании, Мальты, Венгрии и Финляндии.