Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.

”Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <…> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит”, — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

”Мы стремимся получить точную картину происходящего, с точностью выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать”, — заявил он.

Главный регулятор рынка лекарственных препаратов в Европе в марте уже проверял вакцину AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Это произошло после того, как многие европейские страны приостановили использование этого препарата. Тогда EMA признала вакцину безопасной. В итоге власти Франции, Германии, Испании, Португалии и других стран после заявления EMA возобновили вакцинацию. Однако отложившие ее Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия до сих пор воздерживаются от использования AstraZeneca.