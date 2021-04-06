Здоровье
06.04.2021, 14:29

Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
Foto: Andres Putting
В ближайшее время Европейское агентство по лекарственным средствам заявит об этом официально. Регулятору еще предстоит выяснить, как именно использование препарата вызывает тромбоз вен головного мозга.

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.

”Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <…> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит”, — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

”Мы стремимся получить точную картину происходящего, с точностью выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать”, — заявил он.

Главный регулятор рынка лекарственных препаратов в Европе в марте уже проверял вакцину AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Это произошло после того, как многие европейские страны приостановили использование этого препарата. Тогда EMA признала вакцину безопасной. В итоге власти Франции, Германии, Испании, Португалии и других стран после заявления EMA возобновили вакцинацию. Однако отложившие ее Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия до сих пор воздерживаются от использования AstraZeneca.

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