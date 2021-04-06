В Таллинне появится новая единая система указателей. Она будет проще и увлекательнее

Новая система указателей создается с учетом потребностей пешеходов, велосипедистов, а также людей с особыми потребностями. Цель указателей — упростить передвижение горожан и гостей столицы по городу. Новые указатели помогут найти как традиционные, так и менее известные достопримечательности и маршруты.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, указатели нужны как гостям столицы, так и, конечно же, таллиннцам для того, чтобы лучше узнать свой город.

”Таллиннская система указателей нуждается в переосмыслении, — сказал Айвар Рийсалу. — Имеющиеся знаки не образуют единого целого, поэтому не формируются ясные траектории движения, а визуально они местами устарели. Международная практика подтвердила, что продуманная система указателей делает города более открытыми. Например, существенно активизировалось пешеходное и велосипедное движение, улучшились возможности доступа для людей с особыми потребностями, а также наладилась связь между различными районами города. Также выросла посещаемость культурных учреждений и оборот предприятий”.

Концепция системы указателей базируется на исследовании поведения пользователей, на совместном творческом процессе с участием разных сторон и профессиональном дизайне. Жители и друзья Таллинна уже сегодня смогут обозначить на карте идей свои любимые места в городе. При исследовании привычек пользователей городского пространства исходят из квалитативных методов, например, общаются с людьми об их привычках при передвижении, маршрутах и пространственном опыте, а также проводят городские походы.

По словам декана факультета дизайна Эстонской художественной академии Кристьяна Мяндмаа, со стороны академии к проекту привлечены специалисты и студенты нескольких разных областей — антропологи дизайна, защитники памятников старины, урбанисты, графические дизайнеры и дизайнеры продукции.