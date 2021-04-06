Здоровье
06.04.2021, 21:58

Солнечный свет блокирует активность коронавируса в 8 раз эффективнее, чем предполагалось

 
Suvi rannas
Suvi rannas
Foto: Anni Õnneleid
Группа учёных призывает к более глубокому исследованию того, как солнечный свет воздействует на SARS-CoV-2. Это заявление было сделано после того, как было обнаружено явное несоответствие между самыми недавними теориями и результатами, полученными в ходе экспериментов, сообщает Science Alert.

Инженер-технолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз и его коллеги отметили, что в ходе эксперимента вирус инактивировался в восемь раз быстрее, чем предсказывала последняя теоретическая модель.

”Теоретическое предположение состоит в том, что инактивация начинается, когда ультрафиолетовые лучи спектра B (UVB) воздействуют на РНК вируса, повреждая его”, — пояснил Луццатто-Фегиз.

Но выявленное несоответствие позволяет предположить, что на самом деле происходит нечто большее, и выяснение, что именно происходит, может быть полезно для борьбы с вирусом.

Ультрафиолетовые лучи или ультрафиолетовая часть спектра легко поглощается определёнными основаниями нуклеиновых кислот в ДНК и РНК, что может привести к такой их связи, которую трудно будет изменить.

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