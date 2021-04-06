06.04.2021, 20:26
Иностранный стартап был вынужден отложить приход в Эстонию: два члена команды умерли от коронавируса(1)
”В результате пандемии от коронавируса умерли два члена нашей команды. Также из-за этого был отложен наш приход в Эстонию”, — передает слова основателя фирмы Вахида Афшара портал geenius.ee.
Godiet оказывает различного рода услуги людям с избыточным весом, например в виде поддержки э-ассистента или составления программы питания. Основатель стартапа родом из Ирана. Вместе со своей командой он приехал в Эстонию, чтобы помогать жителям стран Балтии в снижении веса.
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