ФОТО | Новая велодорожка свяжет Кадриорг и парк Тондираба в Ласнамяэ(4)
Новая велодорожка пройдет по пустырю от улицы Валге, далее параллельно улице Лийкури до ее перекрестка со Смуули теэ. Затем дорожка пойдет вдоль улицы Лийкури до парка Тондираба.
Расположение велодорожки в районе улицы Валге и парка Кадриорг.
Расположение велодорожки в районе улицы Лийкури.
Расположение велодорожки в от Смуули теэ до парка Тондираба.
”Новая дорожка позволит двигаться пешком, на велосипеде и электросамокате вдоль всего ласнамяэского зеленого коридора, то есть от границы района с парком Кадриорг до конца Ласнамяэ в долине реки Пирита. Уже выстроена восточная часть этой дороги в парке Тондилоо, сейчас строится центральная в парке Тондираба, и теперь начинаются работы по проектированию западной части. Также новая дорожка свяжет перпендикулярные ей пешеходные дорожки и бульвары Линдакиви и Саарепийга, а также мост Паэ в одну систему, что значительно расширит возможности для передвижения, прогулок и спортивного отдыха в районе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.
Новая велодорожка пройдет по пустырю от улицы Валге, далее параллельно улице Лийкури до ее перекрестка со Смуули теэ. Пешеходный переход на Смуули теэ будет расширен, чтобы повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Далее небольшой отрезок дорожки временно пройдет через парк у пересечения улиц Лийкури и Смуули. Затем дорожка пойдет вдоль улицы Лийкури и в районе стадиона Мийна Хярма перейдет на другую сторону дороги и пройдет севернее линии электропередач через пустырь, который вливается в строящийся парк Тондираба.
”Также будет спроектирован отдельный спуск, который не только позволит удобно передвигаться с улицы Валге в парк Кадриорг на велосипедах и электросамокатах, но и повысит безопасность и удобство спуска для родителей с колясками и людей с особыми потребностями. Для плавного спуска и подъема уклон дороги составит 6%. Сейчас мы работаем над согласованием этого элемента проекта с государственным Департаментом окружающей среды и администрацией парка Кадриорг, чтобы не разрушить ценные элементы ландшафта и природы на склоне”, — добавил Свет.
На всем протяжении дорожки пешеходы и велосипедисты будут передвигаться по разным частям дорожки, чтобы не мешать друг другу и повысить безопасность. Местами также добавятся покрытые мульчей беговые дорожки, которые будут проложены по несколько иной траектории. Дорожка будет максимально учитывать существующие изменения ландшафта. На протяженности всей велодорожки будут расположены точки для отдыха и небольшие спортивные площадки. Также будет построено освещение и добавлена уличная мебель, скамейки и урны, а также станции для ремонта велосипедов.
Строительство данной велодорожки является важной составляющей по реализации Таллиннской велосипедной стратегии. Власти района надеются, что развитие велосипедной сети в Ласнамяэ и создание лучшего соединения с центром города подтолкнет людей активнее пользоваться альтернативными видами транспорта.
Этой весной начались работы по проектированию дорожки. Строительство первого участка ориентировочно начнется в начале осени этого года. Работы планируется завершить к осени 2022 года.