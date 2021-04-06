ФОТО | Новая велодорожка свяжет Кадриорг и парк Тондираба в Ласнамяэ

Новая велодорожка пройдет по пустырю от улицы Валге, далее параллельно улице Лийкури до ее перекрестка со Смуули теэ. Затем дорожка пойдет вдоль улицы Лийкури до парка Тондираба.

Расположение велодорожки в районе улицы Валге и парка Кадриорг.

Расположение велодорожки в районе улицы Лийкури.

Расположение велодорожки в от Смуули теэ до парка Тондираба.

”Новая дорожка позволит двигаться пешком, на велосипеде и электросамокате вдоль всего ласнамяэского зеленого коридора, то есть от границы района с парком Кадриорг до конца Ласнамяэ в долине реки Пирита. Уже выстроена восточная часть этой дороги в парке Тондилоо, сейчас строится центральная в парке Тондираба, и теперь начинаются работы по проектированию западной части. Также новая дорожка свяжет перпендикулярные ей пешеходные дорожки и бульвары Линдакиви и Саарепийга, а также мост Паэ в одну систему, что значительно расширит возможности для передвижения, прогулок и спортивного отдыха в районе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.

Новая велодорожка пройдет по пустырю от улицы Валге, далее параллельно улице Лийкури до ее перекрестка со Смуули теэ. Пешеходный переход на Смуули теэ будет расширен, чтобы повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Далее небольшой отрезок дорожки временно пройдет через парк у пересечения улиц Лийкури и Смуули. Затем дорожка пойдет вдоль улицы Лийкури и в районе стадиона Мийна Хярма перейдет на другую сторону дороги и пройдет севернее линии электропередач через пустырь, который вливается в строящийся парк Тондираба.