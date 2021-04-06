Исследование: "Спутник" может быть менее эффективен против южноафриканского штамма коронавируса

Особенно сильное беспокойство ученых вызывают три штамма, которые называют "variants of concern", или "вариантами, вызывающими беспокойство". Предполагается, что все они способны ускользать от иммунного ответа, а значит, более эффективно заражать даже переболевших и привитых. Это штаммы, которые по территории, где они были обнаружены, назвали "британским", "бразильским" и "южноафриканским".

Постепенное накопление мутаций, ускользающих от нейтрализующих антител, влияет на коллективный иммунитет и распространяется на невакцинированных, некоторые из которых будут подвержены тяжелым или смертельным заболеваниям.

Группа авторов, во главе которой Бенхур Ли из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, Джереми Камил из университета здравоохранения штата Луизиана и Клаудиа Перадонтес из Национального управления лабораторий и институтов здравоохранения Аргентины, объясняют мотивы своего исследования тем, что выявленные новые штаммы коронавируса могут помешать взять пандемию под контроль с помощью вакцинации.

По его словам, в мае в рецензируемом научном журнале будут опубликованы результаты собственного исследования Центра им. Гамалеи, которые "будут основаны на гораздо большей выборке, чем выборка в 12 человек, использованная американскими учеными". "И покажут большую эффективность российской вакцины против новых коронавирусных штаммов, включая южноафриканский вариант, чем у других вакцин, включая вакцину Pfizer", — считает он.

"Против британского штамма было проверено — 100-процентная защита. Против южноафриканского штамма тоже есть защита, и мы продолжаем его изучать", — сказал Гинцбург."Полученные выводы являются очень слабыми, поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2", — заявил Би-би-си представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пятницу 2 апреля, за день до публикации исследования, глава "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости заявил, что "Спутник" защищает от южноафриканского штамма коронавируса.

Результаты этого исследования опубликованы в виде препринта и пока не отрецензированы, то есть выводы публикуются для предварительного ознакомления и обсуждения в научном сообществе.

Ученые отмечают, что сыворотки дали качественно разные ответы нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. При этом против британского варианта коронавируса российская вакцина оказалась так же эффективна, как и против изначального штамма, пишут ученые.

"Устойчивость "Спутника" к наиболее проблемному южноафриканскому штамму оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer по данным это же статьи", — говорит представитель РФПИ. В статье для сравнения приводятся результаты эксперимента с сыворотками привитых вакцинами Moderna и BioNTech , которые показали снижение нейтрализации в 6,5-8,6 раз.

Ученые подсчитали, что нейтрализующая активность "Спутника" против южноафриканского штамма B.1.351 в исследованных сыворотках снижается в 6,1 раза, а против штамма с мутацией в E484K — в 2,8 раза. В одном случае, согласно исследованию, нейтрализующая реакция против B.1.351 вообще не осуществилась, в семи случаях она была сниженной и лишь в четырех — полноценной.

Поскольку "Спутник" сейчас широко используется не только в России, но и в Аргентине, Чили и Венгрии, где более широко распространены некоторые эти и новые линии, несущие мутацию E484K, очень важно оценить нейтрализующую активность вакцины, пишут они.

В период проведения третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник", которые проходили в России с 7 сентября по 24 ноября 2020 года, ни один из упомянутых выше штаммов или других, содержащих мутацию E484K, не был распространен в России, отмечают ученые.

Ученые подсчитали, что нейтрализующая активность "Спутника" против южноафриканского штамма B.1.351 в исследованных сыворотках снижается в 6,1 раза, а против штамма с мутацией в E484K - в 2,8 раза.

Исследователи из США и Аргентины взяли образцы сыворотки крови у привившихся "Спутником" аргентинцев и проверили ее нейтрализующую реакцию в отношении как целого южноафриканского штамма, так и варианта с мутацией E484K в S-белке. Предположительно, эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и может снижать эффективность вакцин. Эта мутация встречалась во всех "вариантах, вызывающих беспокойство".

Последние два ранее уже продемонстрировали уход от нейтрализующих антител, что вызвало во многих регионах вторую волну заболеваемости и привело к задокументированным случаям повторного заражения, отмечают ученые.

Авторы подчеркивают, что "Спутник", вероятно, сохранит высокую эффективность в предотвращении тяжелой формы Covid-19 даже в случае штамма из ЮАР.

"Вакцина "Спутник" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов, — подчеркивает представитель РФПИ. — Только в дополнительном тесте, в котором использовался не живой коронавирус SARS-Cov-2, а суррогатный вирус везикулярного стоматита (ученые использовали этот вирус как основу, куда кодировали S-белок коронавируса — Би-би-си), авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутник V" по отношению к южноафриканскому варианту".

В работе указано, что один из ее основных авторов Джереми Камил является консультантом BioNTech по вопросам мутаций коронавируса. В РФПИ считают "странным", что в работе не приведены данные такого же теста для вакцины Pfizer. "Невозможно поверить, что это сделано случайно", — заявил представитель РФПИ.

Русская служба Би-би-си направила Камилу запрос относительно конфликта интересов. Ученый ответил, что пока "не получил ни цента" от BioNTech. "Они просто пригласили меня работать в "экспертной группе", чтобы консультировать их, как обновить их вакцины для борьбы с вариантами коронавируса, и я согласился на эту должность. Группа пока не собиралась [для обсуждения]", — уточнил Камил в ответ на запрос.

"Я хотел бы отметить, что доктор Бенхур Ли отклонил такое же приглашение от BioNTech, и он является ответственным автором, а сыворотки он получил от доктора Перадонес (соавтор статьи из министерства здравоохранения Аргентины), и именно он и его великолепная команда проводили расчеты. Моя роль заключалась в том, чтобы подстегивать [работу] и помогать его команде добавлять спайковый белок вариантов B.1.351 и B.1.1.7, и делать другие единичные замены", — заявил ученый.