Главврач PERH о пациентах с COVID-19: смертность и тяжелые состояния у мужчин наблюдаются в три раза чаще, чем у женщин

Он пояснил, что падение коэффициента заболеваемости R отражается на больничном лечении с определенной задержкой. ”Ожидаем определенного улучшения ситуации на этой неделе или в начале следующей”, — сказал доктор.

”Когда мы увидим, что COVID пациентов стало меньше, то должны будем быстро поменять курс и начать усиление планового лечения”, — пояснил Тальвинг.

По его словам, средний возраст находящихся на больничном лечении составляет 68 лет. Большая часть пациентов PERH — в возрасте 70-74 лет. 80% пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении третьего уровня, составляют мужчины в возрасте 66 лет. Таким образом, по сравнению с первой волной возраст пациентов снизился.

”Тяжелое состояние, необходимость в больничном лечении и смертность среди мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин. Скорее всего, это вызвано особенностями строения иммунной системы”, — добавил Тальвинг.

Доктор отметил, что вакцинация положительно сказалась на ситуации в больницах. Более пожилых людей, которые тяжелее переносят болезнь, в больницах стало меньше. Также существенно снизилось количество работников, находящихся на карантине. ”Вакцинация — это единственная возможность победить пандемию. Это должны знать все!”, — подчеркнул он.

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