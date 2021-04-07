Писатель Дмитрий Глуховский: текст для ”Тотального диктанта” я написал в Таллинне

Как рассказал автор текста ”Тотального диктанта” Дмитрий Глуховский, история вдохновлена событиями, происходившими в его семье, и разговорами с близкими, а сам текст диктанта был написан в Таллинне.

”Так получилось, что это лето я частично провел в Прибалтике. И прогулки по белоснежным пляжам Балтийского моря были, если честно, задуманы мной в Юрмале, на побережье Рижского залива, но так получилось, что писал я всё это во время моей трёхдневной июльской поездки в Таллинн”, — подчеркнул Глуховский.

По словам писателя, Прибалтика имеет для него сентиментальную значимость.

”Я думаю, что Таллинн занял свое место в моей истории ”Тотального диктанта” закономерно. Прекрасный город, неоднократно здесь бывал, очень люблю и надеюсь приехать еще”, — признался Дмитрий Глуховский.

Более того, в этом году участники диктанта смогут его не только написать, но и посмотреть. Рассказ стал основой для одноименного короткометражного фильма, премьера которого состоится в день диктанта — ”Обещания” можно будет посмотреть на всех площадках ”Тотального диктанта” по всему миру, в том числе и в Таллинне. В съемках фильма, который поставила Лана Влади, приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко. Больше информации о фильме можно найти тут.

Акция всемирной грамотности ”Тотальный диктант” пройдет уже в эту субботу, 10 апреля. В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией, акция всемирной грамотности пройдет в режиме онлайн. На двух городских онлайн-площадках с лимитированным доступом текст российского писателя Дмитрия Глуховского зачитают филолог Наталья Чуйкина и ”Человек года-2020” доктор Аркадий Попов. Зарегистрироваться можно на портале totaldict.ru/tallinn/#/stages. Зарегистрированным участникам будет отправлена прямая ссылка на трансляцию. Также на полутора десятках закрытых площадок, организованных при русских школах Таллинна, текст будут зачитывать известные таллиннские журналисты, представители спорта и шоу-бизнеса.