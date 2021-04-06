Гвинет Пэлтроу продает вибраторы, фанаты злятся
Демонстрация своего обнаженного тела в медиа считается сексуальным. Фанаты ждут от своих идолов, чтобы те публично раскрывали тайны своей частной жизни, были бы иконами стиля и стояли за угнетенных. Этим аппетит фанатов и ограничивается. О темах, связанных с сексуальностью, если они, конечно, не затрагивают личных негативных переживаний звезд, никто слышать не хочет. Звезда, которая борется против скуки и рутины спальни и честно говорит, что сексуальное благополучие является важной основой общего здоровья, ищет неприятностей. Общественность пока не готова к тому, что большие люди начнут продвигать оргазмы, а еще меньше, если это делается в ключе женской сексуальности.
Хозяйка Must Panter Инна искренне радуется, когда влияющие на общественное мнение деятели стоят и за благополучие женщин. Гвинет Пэлтроу в 2008 году создала онлайн-среду внешнего и внутреннего благополучия Goop.com, где она на радость и злость своим фанатам продает также и вибраторы и вагинальные шарики. Доминирующие на рынке секс-игрушки часто пересексуализированы. Вибраторы реалистичного исполнения — из вчерашнего дня, и Гвинет продвигает в знаменитых журналах вибраторы дискретного вида Wand, как рай для женского оргазма. Вагинальные шарики — это не секс-игрушки, это товары для здоровья. Они усиливают мышцы тазового дна и тем самым делают оргазм для женщины более мощным. У них есть и иные положительные действия: они поддерживают мочевой пузырь, смягчают предменструальные симптомы и многое другое.
Сидящие дома из-за ограничений в связи с COVID-19 любители побалдеть активно раскупили на Goop.com вибраторы, при этом публично атакуют актрису ядовитыми комментариями за то, что она посмела выступить за сексуальность женщин. Но каждый скандал лишь поддерживает известность бренда. Рынок секс-игрушек движется в ритме почти 30 % роста, производящая вибраторы Wand компания Le-Wand показывает рост продаж на 300 %. Именно дискретные вибраторы, забытые на ночном шкафчике, не вызывающие у гостей неловких взглядов и заставляющих краснеть вопросов, в большинстве своем являются движущей силой роста рынка секс-игрушек.
Cексуальный аппетит женщины сложный и многогранный. Молодые женщины живут в ожидании, что сексуальный аппетит — это что-то, что возникает само. В действительности же спонтанным огнем страсти награждены лишь примерно 15 % женщин. Остальные чувствуют влечение, когда какой-то внешний фактор направит ее мысли на секс, это называется реактивной страстью. В устойчивых отношениях на уровень либидо женщины воздействует эмоциональная связь со своим партнером, при грубых отношениях секс первым покидает спальню. Видеть игрушки наслаждения и знать, что они уже ждут в спальне — это действует на либидо женщины как удобрение для растений. В отношениях теряется напряжение и запреты, когда мужчина приносит домой своей любимой ее первую секс-игрушку.
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