Исследование: половина жителей Эстонии не знает, что делать с просроченными лекарствами
Согласно результатам исследования, более половины жителей Эстонии избавлялись от лекарств ненадлежащим образом — в основном выбрасывая их вместе с бытовыми отходами (41% респондентов). Опрос среди жителей Эстонии и анализ полученных результатов проводила фирма по проведению исследований Rait Faktum & Ariko.
У участников опроса в целом имеются дома препараты всех типов: чаще всего это безрецептурные лекарства (92% респондентов), витамины и пищевые добавки (76%), а также рецептурные препараты (71%). У 61% респондентов дома имеются лекарства, которыми они не пользуются. Лекарства преимущественно остаются в избытке после прохождения курса лечения (71%). Остатки лекарств люди хранят из-за отсутствия времени или причины для того, чтобы их выбросить (49%), либо думая, что в будущем эти лекарства могут еще понадобиться (47%).
С государственными требованиями по утилизации оставшихся лекарств была хорошо знакома примерно половина респондентов:
- 51% людей считали, что такие отходы нужно относить в аптеку
- 25% людей знали, что их также можно отнести на станцию сбора отходов
- 12% указали неправильные способы утилизации (выбрасывание в мусорное ведро, сжигание, спускание в канализацию)
- 15% не смогли ответить на этот вопрос
От оставшихся лекарств респонденты избавлялись преимущественно следующими способами:
- 41% выбрасывали оставшиеся лекарства вместе с бытовыми отходами
- 36% относили оставшиеся лекарства в аптеку
- 24% относили их на станцию сбора отходов
51% респондентов избавлялись от оставшихся лекарств ненадлежащим образом, главными причинами этого служили следующие факторы (по словам самих респондентов):
- плохая осведомленность о том, как следует избавляться от оставшихся лекарств (57% из тех людей, которые избавлялись от лекарств ненадлежащим образом)
- четверть респондентов также указала в качестве причины нехватку времени и недостаточное количество пунктов по сбору отходов
58% не получали информацию о правилах обращения с лекарственными отходами (или не смогли вспомнить о получении такой информации), а 12% затруднились с ответом. Основными источниками получения информации были интернет, медиаканалы, телевидение и печатные издания.
В ходе исследования RAIT Faktum & Ariko опросила в общей сложности 1019 человек по всей Эстонии в период с 8 по 28 декабря 2020 г. Исследуемая выборка была основана на модели населения Эстонии, пропорциональной по социально-демографическим показателям (возраст, пол, язык, место жительства и тип населенного пункта) и с возрастным диапазоном от 18 до 75 лет.