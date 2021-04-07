Исследование: половина жителей Эстонии не знает, что делать с просроченными лекарствами

Согласно результатам исследования, более половины жителей Эстонии избавлялись от лекарств ненадлежащим образом — в основном выбрасывая их вместе с бытовыми отходами (41% респондентов). Опрос среди жителей Эстонии и анализ полученных результатов проводила фирма по проведению исследований Rait Faktum & Ariko.

У участников опроса в целом имеются дома препараты всех типов: чаще всего это безрецептурные лекарства (92% респондентов), витамины и пищевые добавки (76%), а также рецептурные препараты (71%). У 61% респондентов дома имеются лекарства, которыми они не пользуются. Лекарства преимущественно остаются в избытке после прохождения курса лечения (71%). Остатки лекарств люди хранят из-за отсутствия времени или причины для того, чтобы их выбросить (49%), либо думая, что в будущем эти лекарства могут еще понадобиться (47%).

С государственными требованиями по утилизации оставшихся лекарств была хорошо знакома примерно половина респондентов:

51% людей считали, что такие отходы нужно относить в аптеку

25% людей знали, что их также можно отнести на станцию сбора отходов

12% указали неправильные способы утилизации (выбрасывание в мусорное ведро, сжигание, спускание в канализацию)

15% не смогли ответить на этот вопрос



От оставшихся лекарств респонденты избавлялись преимущественно следующими способами:



41% выбрасывали оставшиеся лекарства вместе с бытовыми отходами

36% относили оставшиеся лекарства в аптеку

24% относили их на станцию сбора отходов



51% респондентов избавлялись от оставшихся лекарств ненадлежащим образом, главными причинами этого служили следующие факторы (по словам самих респондентов):



плохая осведомленность о том, как следует избавляться от оставшихся лекарств (57% из тех людей, которые избавлялись от лекарств ненадлежащим образом)

четверть респондентов также указала в качестве причины нехватку времени и недостаточное количество пунктов по сбору отходов