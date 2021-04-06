Центристская партия поддерживает повышение возраста сексуального согласия до 16 лет

Результаты проведенного по заказу Министерства юстиции в 2020 году исследования показывают, что 45% молодых людей в Эстонии в возрасте от 16 до 26 лет становились жертвами сексуальных домогательств или сексуального насилия в интернете или в реальной жизни.

По словам министра культуры Аннели Отть, повышение возраста сексуального согласия поможет уменьшить риск того, что дети и молодые люди будут подвергнуты опасности из-за нездорового поведения взрослых.

”Обязанность общества — защитить детей, слишком рискованно предполагать, что в 14 лет ребенок может защитить себя от домогательств, если сексуальные отношения его со взрослым человеком допускает закон”, — отметила Отть.

”Поэтому крайне важно серьезно заниматься профилактикой и разъяснительной работой, чтобы повысить осведомленность и избежать нанесения вреда физическому и душевному здоровью”, — добавила она.

”Повышение возрастного ценза поможет защитить подростков от нежелательных отношений и обеспечить безопасное и соответствующее их возрасту развитие”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

”В большинстве европейских стран, в том числе в соседних странах, возраст сексуального согласия выше, чем в Эстонии. Сексуальное ненадлежащее обращение с детьми — серьезная проблема в нашей стране, мы можем многое сделать, чтобы предотвратить ее. Помимо безопасных отношений в семье, следует уделять больше внимания предоставлению детям соответствующих возрасту знаний и информации. Наряду с повышением предельного возраста сексуального согласия, необходимо повысить до 16 лет возрастной ценз вступления в брак”, — сказал Кийк.