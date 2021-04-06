Департамент: детские площадки нужно привести в порядок, чтобы предотвратить несчастные случаи

В период с января прошлого года по март этого года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора провел 13 инспекций общественных детских площадок, одного из скейт-парков и двух парков приключений. "Основными недостатками, выявленными в ходе проверок, были недостаточное техническое обслуживание оборудования игровой площадки и зон безопасности, изношенное и поломанное оборудование, а также не соответствующее требованиям оборудование, где, например, существовала опасность захвата шеи. Все это можно рассматривать как нарушение обязательств собственника", — рассказала руководитель строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик.

Как на старых, так и на новых аттракционах, установленных некорректно, могут быть места, где существует опасность захвата головы и шеи при подъеме на высоту, что может представлять опасность удушья, если голова ребенка застрянет между перекладинами или частями оборудования. В этом контексте и в этот период в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора поступило сообщение о несчастном случае, когда ребенок оказался в ловушке между перекладинами старой металлической лестницы. Оборудование было демонтировано сразу после произошедшего.

"Что касается старого, так называемого, советского оборудования для детских площадок, мы хотели бы отметить, что это оборудование может представлять определенный риск, но его не обязательно нужно демонтировать, если можно найти другой способ сделать его безопасным", — добавила Тамтик. "Например, в случае слишком узких ступеней лестницы, некоторые ступеньки можно убрать, после чего расстояние между ними станет шире".

Кроме того, Департамент получил сообщение о несчастном случае в скейт-парке, где ребенок упал и нуждался в медицинской помощи из-за дыры в покрытии скейт-парка.