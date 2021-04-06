Как министры перенесли вакцинацию от коронавируса и кто от прививки отказался

Премьер-министр Кая Каллас и министр сельской жизни Урмас Круузе недавно переболели коронавирусом, так что антитела у них есть.

Насколько известно Delfi, министр культуры Аннели Отт вакцинироваться не планирует. ”Не желаю обнародовать личные данные, которые вы запрашиваете”, — сообщила она.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало рассказала, что в день получения первой дозы у нее заболела голова, но к вечеру все прошло. На следующий день она чувствовала небольшую усталость. ”Вечером была температура 37,3, но, скорее всего, я бы и не заметила этого, если бы в ожидании побочных эффектов из интереса не измерила ее”, — добавила Рийсало. По словам министра, она очень ждала возможности вакцинироваться. ”Если у вас есть возможность, вакцинируйтесь. Так вы защитите и себя, и других”.

Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что побочных эффектов у него практически не было и чувствовал он себя хорошо. ”Вечером в день вакцинации температура немного поднялась, до 37,2. На следующий день все было нормально”, — сказал он.

Похожий опыт был и у министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта. ”На следующий день работе ничто не мешало и я участвовал во всех видеовстречах, как и обычно”, — сообщил он.

У министра внутренних дел Кристиана Яани также лишь на некоторое время поднялась температура. ”Ее хорошо удалось сбить жаропонижающим средством и рабочим встречам (виртуальным) это не помешало”, — отметил он.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Росиманнус, единственным побочным эффектом у нее было неприятное ощущение в месте укола, которое через несколько дней прошло.

У министра обороны Калле Лаанета не было вообще никаких побочных эффектов. ”Мужику с Сааремаа вакцина ничего не сделала, только придала сил”, — отметил он.