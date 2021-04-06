Как министры перенесли вакцинацию от коронавируса и кто от прививки отказался(72)
Премьер-министр Кая Каллас и министр сельской жизни Урмас Круузе недавно переболели коронавирусом, так что антитела у них есть.
Насколько известно Delfi, министр культуры Аннели Отт вакцинироваться не планирует. ”Не желаю обнародовать личные данные, которые вы запрашиваете”, — сообщила она.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало рассказала, что в день получения первой дозы у нее заболела голова, но к вечеру все прошло. На следующий день она чувствовала небольшую усталость. ”Вечером была температура 37,3, но, скорее всего, я бы и не заметила этого, если бы в ожидании побочных эффектов из интереса не измерила ее”, — добавила Рийсало. По словам министра, она очень ждала возможности вакцинироваться. ”Если у вас есть возможность, вакцинируйтесь. Так вы защитите и себя, и других”.
Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что побочных эффектов у него практически не было и чувствовал он себя хорошо. ”Вечером в день вакцинации температура немного поднялась, до 37,2. На следующий день все было нормально”, — сказал он.
Похожий опыт был и у министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта. ”На следующий день работе ничто не мешало и я участвовал во всех видеовстречах, как и обычно”, — сообщил он.
У министра внутренних дел Кристиана Яани также лишь на некоторое время поднялась температура. ”Ее хорошо удалось сбить жаропонижающим средством и рабочим встречам (виртуальным) это не помешало”, — отметил он.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Росиманнус, единственным побочным эффектом у нее было неприятное ощущение в месте укола, которое через несколько дней прошло.
У министра обороны Калле Лаанета не было вообще никаких побочных эффектов. ”Мужику с Сааремаа вакцина ничего не сделала, только придала сил”, — отметил он.
Как сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк в социальных сетях, ночью после вакцинации у него поднялась температура. Немного болела голова и место укола. ”Однако на утро самочувствие было достаточно хорошим, чтобы я смог отработать день в обычном режиме”, — написал Кийк.
У министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс наблюдались легкие побочные эффекты. ”Ночью болела голова. На утро голова перестала болеть, но чувствовалась усталость”. В норму все пришло во второй половине дня.
По слова министра образования и науки Лийны Керсна, у нее после вакцинации AstraZeneca побочных эффектов не наблюдалось. Министр юстиции Марис Лаури, как и большинство других, также была привита AstraZeneca. Осталось неясным, возникли ли у нее побочные действия. Известно, что как минимум одну дозу получил и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, но комментария у него взять не удалось.
Министр окружающей среды Тынис Мёльдер пока не вакцинировался, но планирует это сделать.
Что касается бывшего премьер-министра — а ныне члена Рийгикогу — Юри Ратаса, то он перенес свою вакцинацию, которая должна была пройти в среду днем. Хотя сам Ратас сейчас вакцинироваться не будет, всем остальным он посоветовал это сделать.
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