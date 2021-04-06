Вирусолог Меритс: ситуация улучшается, но сейчас еще нет причин снимать ограничения

Показатель заражения R сейчас находится на уровне 0,82-0,85. Меритс говорит, что показатель заражения R ниже единицы — хороший знак, но также важно, чтобы он и остался на этом уровне.

Профессор отметил, что на низкие цифры заражения последних дней повлияли пасхальные выходные, когда число сделанных тестов было ниже из-за праздников — около 3000 вместо 5000.

Меритс напомнил, что нагрузка больниц по-прежнему не сократилась. По состоянию на утро 6 апреля в госпитализации нуждаются 686. Высокое число нуждающихся в госпитализации профессор объясняет тем, что еще две недели назад заражение было на очень высоком уровне среди людей 65 лет и старше.

Поэтому нагрузка на больнице начнет снижаться чуть позже, хотя Меритс надеялся, что это случится уже на этой неделе. Прежде чем начнет сокращаться число пациентов в интенсивной терапии, пройдет больше времени.

Когда же можно заговорить о снятии ограничений?

Меритс напомнил, что во многих странах сейчас уже идет третья, четвертая или даже пятая волна коронавируса. "Было бы глупо сейчас впрягаться в подобное", — подчеркнул он.

Поэтому вирусолог считает, что следует избегать преждевременного снятия ограничений, но и делать их более строгими он тоже не считает нужным.