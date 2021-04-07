Волость была вынуждена отказаться от школьной реформы: "по сути происходило разжигание межнациональной розни"

Старейшина волости Андреа Эйхе говорит, что главная причина — расходы на отопление. Отопление здания школы Майдла — геотермальное, Люганузе — дизельное, в результате чего счета сильно отличаются: 8000 евро и 52 000 евро в год соответственно.

Многие связанные со школой Люганузе люди не согласны с изменениями. Например, учитель иностранного языка Кая Тойкка говорит, что в результате реформы, например, построенное в 1926 году местными жителями здание школы может попасть в чужие руки. Она отмечает, что классы в школе небольшие и учитель может уделять время каждому ученику. Школа достаточно успешна, ученики показывают хорошие результаты на олимпиадах и поступают в лучшие гимназии Эстонии. По словам Тойкка, 25 лет назад здание было капитально отремонтировано и вполне может прослужить еще долго, а котел отопления можно заменить.

Эйхе в свою очередь отмечает, что руководство школы Люганузе очнулось в самый последний момент. Например, они предлагали заасфальтировать школьную парковку, но о замене котла отопления речи не было, хотя именно школа должна заниматься такими вопросами.

”Я знаю семьи, которые переедут, если школу закроют”, — говорит Тойкка. По ее мнению, самое лучшее решение — объединить школы Люганузе и Майдла, так что учителя могли бы давать уроки и там, и там. За союз выступают и сами школы.