Волость была вынуждена отказаться от школьной реформы: "по сути происходило разжигание межнациональной розни"(18)
Старейшина волости Андреа Эйхе говорит, что главная причина — расходы на отопление. Отопление здания школы Майдла — геотермальное, Люганузе — дизельное, в результате чего счета сильно отличаются: 8000 евро и 52 000 евро в год соответственно.
Многие связанные со школой Люганузе люди не согласны с изменениями. Например, учитель иностранного языка Кая Тойкка говорит, что в результате реформы, например, построенное в 1926 году местными жителями здание школы может попасть в чужие руки. Она отмечает, что классы в школе небольшие и учитель может уделять время каждому ученику. Школа достаточно успешна, ученики показывают хорошие результаты на олимпиадах и поступают в лучшие гимназии Эстонии. По словам Тойкка, 25 лет назад здание было капитально отремонтировано и вполне может прослужить еще долго, а котел отопления можно заменить.
Эйхе в свою очередь отмечает, что руководство школы Люганузе очнулось в самый последний момент. Например, они предлагали заасфальтировать школьную парковку, но о замене котла отопления речи не было, хотя именно школа должна заниматься такими вопросами.
”Я знаю семьи, которые переедут, если школу закроют”, — говорит Тойкка. По ее мнению, самое лучшее решение — объединить школы Люганузе и Майдла, так что учителя могли бы давать уроки и там, и там. За союз выступают и сами школы.
О ситуации вокруг школы Люганузе писали много. Но, скорее, не с точки зрения закрытия как такового, а с точки зрения страха перед т. н. единой школой, где эстонцы и русские будут учиться вместе. В волости Люганузе наряду с эстонцами живет довольно много русских. В Кивиыли имеется и русская школа, где учится 211 детей. Один из самых сложных вопросов реформы образования волости — что с ней делать. Согласно плану, русская школа Кивиыли может быть объединена с 1-й средней школой Кивиыли, но учебная деятельность продолжится в здании, где сейчас расположена русская школа. Русские дети продолжили бы обучение на русском языке, но волость надеется, что единое управление поможет уравнять качество образование и улучшить знание эстонского языка. Связанные с русской школой люди — от работников школы до членов попечительского совета — подвергли этот план критике. Они считают, что русская школа должна остаться самостоятельной юридической единицей.
Волостной совет в первом чтении поддержал реформу, но далее ситуация стала накаляться и изменения не прошли. По словам Эйхе, напряжение было очень сильным, по сути происходило разжигание межнациональной розни.
Поскольку волостная управа отозвала проект реформы, осенью школьный год начнется в прежнем режиме. Однако, как отмечает Эйхе, необходимость в переменах никуда не делась, поэтому после местных выборов новое руководство волости должно будет вновь заняться этим вопросом.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.