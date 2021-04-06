В Ласнамяэ произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одного из водителей доставили в больницу

Проигнорировавшая требования дорожного знака номер 221 ("уступи дорогу") 37-летняя женщина на автомобиле Honda Civic выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Citroen C3, которым управляла 64-летняя женщина. В результате столкновения Citroen вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Dodge RAM, которым управлял 33-летний мужчина.