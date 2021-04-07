Украинка развивает предпринимательство в Донецкой области благодаря эстонским деньгам(3)
"Мы живем на линии разграничения. Война до сих пор идет. Село намного уменьшилось, инфраструктуры нет. Мы были очень рады, что у нас получилось выиграть этот проект и создать мастерскую по ремонту и пошиву одежды. Она у нас в округе практически одна. Клиентов много, поэтому открыли филиал в Мариуполе", — рассказывает RusDelfi Валентина Наумович.
Она живет в селе Орловское Донецкой области. Оно находится на подконтрольной Украине территории.
"Наши люди живут не бедно, а нище, — подчеркивает Валентина. — Именно поэтому и появилась идея создать социальную мастерскую по ремонту и пошиву одежды. Мы можем пошить одежду инвалидам и пенсионерам бесплатно. Так как работы в селе почти нет".
По ее словам, односельчане в основном перешивают одежду, так как редко есть возможность купить себе что-то новое. В магазине похожая история, только уже продавцам нечего предложить людям. "В магазине особо ничего не купишь. Хлеб есть и то через день. За продуктами едут в Мариуполь, до него 50 километров", — откровенно говорит она.
Тут есть и другая поддержка — акция социальный хлеб. Мучные изделия продают по себистоимости, чтобы помочь сохранить деньги на другие покупки.
Как получилось открыть свое дело и при чем тут Эстония
Ее мастерская по пошиву одежды "Всем добра" выиграла конкурса "Empowering Women", который проводит Эстонский совет помощи беженцам, Garage48 и украинская организация Unity for the Future. Цель программы — поддержать женщин восточной Украины.
"Я активный человек. В своем возрасте еще хочу учиться, проходить тренинги, курсы. Я часто ищу информацию в интернете. Так и нашла, отправила заявку, написала проект. Это был наш первый проект, который мы выиграли", — рассказывает Валентина.
На создание социальной мастерской им выделили деньги, купили и привезли оборудование: швейные машины, оверлок, лампы, стол. Организаторы вели предпринимательниц по проекту, советовали, как вести бухгалтерию и настраивать маркетинг.
Сама Валентина гордится, что может создавать рабочие места. "У нас работает две швеи и керівник (руководитель - RusDelfi) — я", — отмечает она. Работают женщины в заброшенном доме.
Многие уехали после начала войны в 2014 году. Все-таки в полутора-двух километрах находится линия боевых действий. "Здесь остались жители, которым некуда было уехать, много пожилых людей. Было 300 домов, осталось 75. Раньше жило 500 человек — осталось 120. Кто-то не смог уехать — так как не хотели бросать жилье. Кто-то уехал и вернулся, но таких очень мало".
Может показаться, что герой рассказа всю жизнь проживает в селе Орловское, выросла тут, ходила в соседнюю школу и знает каждый дом в округе, поэтому не покинула "родные края". Оказывается, Валентина приехала в Орловское в отпуск за несколько дней до начала боевых действий, потом просто не смогла его покинуть — захотела остаться.
Отпуск затянулся
"В апреле 2014 года поехала в отпуск — именно в это село, раньше тут никогда не была. Сняли жилье с детьми, приехали 5 апреля, а 7 апреля в село вошли войска, танки. солдаты. Седьмого я сразу уволилась с работы и осталась здесь. Не знаю, как так получилось. Просто не хотела уезжать", — вспоминает она.
Валентина 36 лет проработала на комбинате "Ильича" в Мариуполе. Она трудилась в сталелитейном цехе на мостовом кране — разливала сталь. Там это считается женской профессией. Посетив Орловское, осталась помогать пенсионерам и больным людям. "У меня есть две квартиры в Мариуполе, но мне там тягостно, хочу жить здесь, в селе Орловское".
В селе разводят кур, коров и коз. "Козочки особенно востребованы, так как коровы большие и много кушают, а козы требуют меньше", - объясняет Валентина. В селе нет детсадов и школ. Крайне скромный магазин, главное место — мастерская "Всем добра". Есть планы открыть парикмахерскую и прачечную.
Коронавирус
"Мы не сильно это ощутили влияние коронавируса. Новости слышали, но глобально на нас это не повлияло. Карантин был, в масках ходили даже на улице. У нас, к счастью, особо никто не пострадал от этого", — признается жительница украинского села.
Местным всячески помогали, давали антисептики, приезжала медсестра и рассказывала о мерах безопасности. Сами жители обзванивали бабушек и дедушек, поддерживали их. К тому же Валентина и ее команда выиграла конкурс на пошив защитных масок, потом их дарили всем желающим.
Когда в последний раз были слышны выстрелы?
Сегодня (интервью записывали в середине марта — RusDelfi). Стреляют и бомбят все время. Маневры сегодня были слышны. Крупный калибр, мелкий, постоянно. Здесь небезопасно, мины, снаряды везде валяются. Война идет полным ходом. Мы к ней уже привыкли.
Вам было когда-нибудь по-настоящему страшно?
Да, было. Гибли ребята — поехали за водой и подорвались на мине. Село наше бог миловал, у соседних сел по-другому. Мы находимся на возвышенности, и на горизонте ночью очень хорошо видно, как пули красиво сверкают.
Когда война закончится?
Очень сложный вопрос. Мне кажется, никогда.
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