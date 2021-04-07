Украинка развивает предпринимательство в Донецкой области благодаря эстонским деньгам

"Мы живем на линии разграничения. Война до сих пор идет. Село намного уменьшилось, инфраструктуры нет. Мы были очень рады, что у нас получилось выиграть этот проект и создать мастерскую по ремонту и пошиву одежды. Она у нас в округе практически одна. Клиентов много, поэтому открыли филиал в Мариуполе", — рассказывает RusDelfi Валентина Наумович.

Она живет в селе Орловское Донецкой области. Оно находится на подконтрольной Украине территории.

"Наши люди живут не бедно, а нище, — подчеркивает Валентина. — Именно поэтому и появилась идея создать социальную мастерскую по ремонту и пошиву одежды. Мы можем пошить одежду инвалидам и пенсионерам бесплатно. Так как работы в селе почти нет".

По ее словам, односельчане в основном перешивают одежду, так как редко есть возможность купить себе что-то новое. В магазине похожая история, только уже продавцам нечего предложить людям. "В магазине особо ничего не купишь. Хлеб есть и то через день. За продуктами едут в Мариуполь, до него 50 километров", — откровенно говорит она.

Тут есть и другая поддержка — акция социальный хлеб. Мучные изделия продают по себистоимости, чтобы помочь сохранить деньги на другие покупки.

Как получилось открыть свое дело и при чем тут Эстония



Ее мастерская по пошиву одежды "Всем добра" выиграла конкурса "Empowering Women", который проводит Эстонский совет помощи беженцам, Garage48 и украинская организация Unity for the Future. Цель программы — поддержать женщин восточной Украины.

"Я активный человек. В своем возрасте еще хочу учиться, проходить тренинги, курсы. Я часто ищу информацию в интернете. Так и нашла, отправила заявку, написала проект. Это был наш первый проект, который мы выиграли", — рассказывает Валентина.

На создание социальной мастерской им выделили деньги, купили и привезли оборудование: швейные машины, оверлок, лампы, стол. Организаторы вели предпринимательниц по проекту, советовали, как вести бухгалтерию и настраивать маркетинг.