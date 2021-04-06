Новости Эстонии
06.04.2021, 10:20

Юри Ратас откладывает свою вакцинацию, но всем остальным советует ее пройти

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Jüri Ratas end praegu ei vaktsineeri, ent soovitab seda teistel teha.
Jüri Ratas end praegu ei vaktsineeri, ent soovitab seda teistel teha.
Foto: Kiur Kaasik
Спикер Рийгикогу Юри Ратас подтвердил Delfi, что перенес свою вакцинацию, которая должна была пройти в среду днем.

Ратас заявил, что посоветовался с семейным врачом и решил дождаться, когда очередь вакцинироваться дойдет до его возрастной группы. Он не объяснил, как именно беседа с семейным врачом повлияла на его решение вакцинироваться.

Ратас должен был получить вакцину AstraZeneca, которую в недавнее время связывают со случаями тромбоза у молодых людей.

Хотя сам Ратас сейчас вакцинироваться не будет, всем остальным он посоветовал пройти вакцинацию.

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