06.04.2021, 10:20
Юри Ратас откладывает свою вакцинацию, но всем остальным советует ее пройти(71)
Ратас заявил, что посоветовался с семейным врачом и решил дождаться, когда очередь вакцинироваться дойдет до его возрастной группы. Он не объяснил, как именно беседа с семейным врачом повлияла на его решение вакцинироваться.
Ратас должен был получить вакцину AstraZeneca, которую в недавнее время связывают со случаями тромбоза у молодых людей.
Хотя сам Ратас сейчас вакцинироваться не будет, всем остальным он посоветовал пройти вакцинацию.