Департамент здоровья: за сутки прибавилось 899 случаев заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 563 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 426 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 111, в Тартумаа — 38, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Рапламаа — 28, в Пярнумаа — 23 и в Втльяндимаа — 21 новый положительный тест. В Йыгевамаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 14, в Ляэнемаа — 10, на Сааремаа — три, в Пылвамаа и на Хийумаа — по два, в Валгамаа — один новый случай заражения. В Вырумаа новых случаев заражения не прибавилось. У 34 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 995,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,8%.

За сутки в больницах открыли 79 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 686 пациентов.

В Эстонии вакцинирован против коронавируса 229 241 человек, две дозы получили 69 779 человек.

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