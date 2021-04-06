Департамент здоровья: за сутки прибавилось 899 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 563 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 426 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 111, в Тартумаа — 38, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Рапламаа — 28, в Пярнумаа — 23 и в Втльяндимаа — 21 новый положительный тест. В Йыгевамаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 14, в Ляэнемаа — 10, на Сааремаа — три, в Пылвамаа и на Хийумаа — по два, в Валгамаа — один новый случай заражения. В Вырумаа новых случаев заражения не прибавилось. У 34 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 995,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,8%.

По состоянию на утро 6 апреля в больницах находится 686 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 70 пациентов, из которых на управляемом дыхании 52 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 79. Домой выписали 82 человека, 25 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 13 зараженных коронавирусом — 41-летний мужчина, 61-летняя женщина, 63-летняя женщина, 72-летняя женщина, 75-летний мужчина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 88-летний мужчина, две 89-летние женщины, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 963 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 905 историй болезни COVID-19 с 5 686 пациентами.

По состоянию на 6 апреля выздоровело 89 105 человек. Из них история болезни 61 263 человек (68,8%) завершена, у 27 842 человек (31,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.